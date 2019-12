Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook X441NA-FA186T hebben we half mei 2018 voor 329 euro ingekocht bij Bol.com. De laptop lag toen nergens anders in de winkel. Hij heeft een langzame Celeron-processor en is alleen geschikt voor heel simpel werk. De ssd is met een capaciteit van 128 GB niet overbemeten. De werktijd op de accu is net iets meer dan vier uur: daar hadden we meer van verwacht. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd en niet uitbreidbaar. De wifi-adapter is niet van de laatste generatie en ook de lan-verbinding is niet de snelste met 100 Mbit.