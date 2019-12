Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook X512FA-BQ276T hebben we 27 mei 2019 gekocht bij Expert voor 649 euro. De laptop lag op dat moment ook in de winkel bij Azerty, 4Launch en Megekko. Hij heeft een vlotte, moderne i5-processor aan boord met vier rekenkernen. Daarnaast is er een harde schijf en een ssd ingebouwd, waarmee je beschikt over voldoende opslagruimte (1128 GB). Hij weegt 1,75 kilo en werkt zo'n 6 uur op de accu.