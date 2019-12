Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus VivoBook X512FA-EJ805TT is relatief licht: 1,66 kilo en is voorzien van een moderne i3-processor en een 128 GB ssd. Deze combinatie maakt hem relatie vlot, maar niet echt snel. Voor niet al te zwaar werk biedt deze laptop voldoende snelheid. De accuwerktijd is zo'n 6 uur. We hebben deze laptop geleend van Coolblue waar hij op dit moment verkocht wordt voor 449 euro.