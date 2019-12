Asus VivoBook X540LA-DM1260T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asuslaptop kochten we 21 januari 2019 bij Coolblue voor 499 euro. Volgens de site van Coolblue viel de Asus op die dag binnen de top 10 best verkopende laptops. Het is een laptop met een 15 inch scherm en het heeft een verouderde, tragere i3-processor aan boord. Als je niet al te hoge eisen hebt, zou je er nog mee aan de slag kunnen. Laptops met een recente processor zijn echter aanmerkelijk vlotter. Het gewicht van deze laptop is laag voor een laptop van 15 inch, namelijk 1,85 kilo. De opslagruimte is voldoende groot, maar de netwerkhardware is verouderd. Dit geldt zowel voor de wifi als de vaste netwerkaansluiting. De accuwerktijd is net iets meer dan vier uur.