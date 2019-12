Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook X540UA-DM563T leenden we van webshop Bol.com. Hij kost daar op dit moment (eind augustus 2018) 599 euro. Ondanks het 15,6 inch scherm weegt dit model maar 1,7 kilogram. De quad-core i5-processor maakt hem vlot. Hij biedt ook een 256 GB ssd en daarmee kun je vrij goed uit de voeten. De accuwerktijd valt een beetje tegen, die is net iets minder dan zes uur. Door 10 schroefjes los te draaien en de onderkant los te wrikken open je de laptop. Daarna zie je accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Op het werkgeheugen na (dat is vastgesoldeerd) kun je alles zelf vervangen.