Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus VivoBook X540UV-DM216T kochten we op 11 juni 2018 voor 569 euro bij MediaMarkt. De laptop is enkel bij MediaMarkt verkrijgbaar. Op het moment van inkopen viel op dat de laptop voorradig was in elke vestiging. Het is een laptop met een vlotte dual-core i5-processor in een eenvoudige kunststof behuizing, daardoor weegt hij maar 1,74 kilo: wat licht is voor dit formaat. De i5-processors van de nieuwste generatie zijn aanmerkelijk sneller. Een minpunt van deze laptop is het 15,6 inch scherm waarvan de kleurweergave niet accuraat is en de opslag van 128 GB, wat niet voor iedereen voldoende opslagruimte is. De accuwerktijd is zo'n 5,5 uur en dat is redelijk. Het werkgeheugen is vastgesoldeerd, dus niet te vervangen. Er is wel ruimte voor het plaatsen van een extra geheugenmodule, waardoor je het werkgeheugen tot maximaal 8 GB kunt uitbreiden.