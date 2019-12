Asus VivoBook X570ZD-FY356T-NL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15-inch Asus VivoBook heeft een vlotte AMD Ryzen 5-processor aan boord, waardoor je er ook zwaardere software vlot op kunt draaien. Daarnaast heeft hij 8 GB werkgeheugen en een 256 GB SSD, dat is voldoende voor als je er niet al te veel software op wilt zetten. De Nvidia Geforce GTX1050 is net snel genoeg om moderne spellen soepel te draaien, meestal wel op verlaagde grafische instellingen. Zoek je een laptop om voornamelijk mee te gamen, dan heb je een snelle model nodig. De accuwerktijd is 5 uur. We hebben deze laptop geleend van Asus.