Asus X102BA-DF027H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een lichtgewicht mini laptop: 1,13 kilo. Hij wordt geleverd inclusief Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), een aanraakscherm en heeft een flinke (500 GB) harde schijf. Toch is het geen aanrader. De processor is namelijk heel langzaam. Daardoor gaan zelfs eenvoudige taken zoals internet traag. Waarschijnlijk is dit model trager dan je oude laptop. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,