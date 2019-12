Asus X200CA-CT112H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een mini laptop, een beetje vergelijkbaar met een netbook. De techniek van binnen is echter net een maat groter, waardoor het hij veel vlotter is dan de gemiddelde kleine laptop van dit prijsniveau. Nadeel is wel dat de werktijd op de accu een beetje tegenvalt: ruim drie uur bij rustig gebruik, de meeste laptops van dit formaat houden het langer vol. De X200CA-CT112H weegt slechts 1,24 kilo en heeft ondanks het kleine 11,6 inch touchscherm een resolutie van 1366x768: vergelijkbaar met grotere laptops.