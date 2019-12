Asus X200CA-CT179H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Mini laptop met op het oog interessante specificaties: een Core i3, een aanraakscherm en een laag gewicht: 1,35 kilo slechts. Toch is het wat ons betreft een beetje een tegenvaller. Want van een laptop uit deze klasse mag u toch verwachten dat je deze enige tijd zonder stopcontact kunt gebruiken. Maar dat valt in dit geval erg tegen: na nog geen 2,5 uur is hij uitgeput. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,