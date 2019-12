Asus X301A-RX252H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het 13,3 inch maakt hem redelijk compact, het pluspunt is ook het lage gewicht: hij weegt slechts 1,68 kg. Eenvoudige laptop, met prestaties die net redelijk te noemen zijn. De eenvoudige, zwart plastic behuizing is relatief slank. Dat komt mede omdat er geen dvd-brander is ingebouwd. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,