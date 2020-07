Asus X412FA-EK1073T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Asus weegt 1,42 kilo. De opslagruimte is 128 GB, dat is aan de kleine kant. Voldoende als je niet al te veel video's of andere grote bestanden lokaal bewaart. Opstarten gaat snel, maar is merkbaar. Het rekenhart van deze machine is een Intel Core i3 10110U. Dat is een redelijk snelle chip. Deze laptop is volledig getest volgens ons uitgebreide testprogramma. Wil je weten hoe hij presteert? Log in of word lid.