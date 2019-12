Asus X501A-XX261H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer eenvoudige laptop. Saaie, goedkope zwarte behuizing. Niet zo snelle processor en daardoor alleen voor simpele taken geschikt. Een voordeel van dit model is het lage gewicht: iets meer dan 2 kilo. Het geheugen is niet uit te breiden. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,