Asus X502CA-XX076H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Het voordeel van deze laptop is het zeer lage gewicht en de slanke vorm. Hij weegt maar 1,85 kg en dat is vergelijkbaar met veel laptops met een kleiner scherm. Fijn om mee te nemen dus. Een dvd-brander ontbreekt helaas. Wel heeft dit model een vlotte USB 3.0-aansluiting. De prestaties van de Celeron-processor vallen tegen. Daarom is deze laptop niet heel erg snel en daarom vooral geschikt voor niet al te veeleisend gebruik. Deze laptop heeft 0,8 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,