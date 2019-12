Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus X540YA-XX530T hebben we eind november 2017 voor net geen 354 euro aangeschaft bij Expert. Op dat moment was de laptop in geen enkele andere winkel verkrijgbaar. Deze Asus heeft een erg trage processor aan boord. Dat maakt hem vervelend om mee te werken. De ssd is maar 128 GB groot en dus kom je al snel in ruimtenood. Ook de netwerkvoorzieningen zijn traag, wat invloed heeft op je maximale internetsnelheid. De accuwerktijd is net iets meer dan vier uur. Dat is in vergelijk met andere laptops erg weinig.