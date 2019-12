Asus X551MAV-BING-SX363B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Heel erg trage laptop met een Celeron-processor en 2 GB werkgeheugen aan boord. Dat maakt hem heel langzaam, zelfs een fiks aantal jaren geleden zou dit als een langzame laptop zijn gekwalificeerd. De 500 GB harde schijf is wel een pluspunt, veel ruimte voor je bestanden. Een ander voordeel is het relatief lage gewicht: net iets minder dan 2 kilo. Dat is voor een laptop met een 15,6 inch scherm - 'standaardformaat' lekker licht. We zouden echter een veel sneller model sterk aanraden. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,