Asus X555LD-XX397H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Op het oog een laptop met goede papieren. Om te beginnen: een laag gewicht waardoor hij makkelijker mee te nemen is. Hij weegt namelijk maar 2,08 kilo, maar hij heeft wel een standaard 15,6 inch groot scherm. Verder heeft hij een dual-core Intel Core i7-processor aan boord. Dat is een vlotte chip, maar geen krachtpatser. De harde schijf is niet zo heel erg snel en ook de Nvidia GeForce 820M is niet bijzonder snel.