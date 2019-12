Asus X751LAV-TY542T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De X751LAV-TY542T is een relatief goedkope middenklasse 17 inch laptop met Intel Core i3 processor en behoorlijk krachtige GeForce 940M GPU (videochip). Hij is voorzien van een 1TB harde schijf en 4GB werkgeheugen. Hij levert heel redelijke prestaties, zeker in relatie tot de prijs.