Asus X751LN-TY073H

Een laptop met een groot scherm (17,3 inch) en een snelle dual-core Intel Core i7-processor, ook de videokaart is best vlot. Minpunt van dit model is de trage harde schijf en de tegenvallende draadloze techniek. De WiFi is alleen geschikt voor 2,4 GHz-netwerken en ook heeft dit model geen Bluetooth aan boord. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,