Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Eind november 2017 kochten we de Asus X751SA-TY124T via Bol Plaza bij de voor ons onbekende webwinkel Spicydeals.eu voor €426,25. De laptop was op dat moment ook verkrijgbaar bij o.a. Electroworld, Informatique, Azerty en CD-Rom-land. Deze 17 inch laptop weegt maar 2,5 kilo. Dat is weinig voor een laptop met een groot scherm. De Pentium processor is niet snel, maar voor eenvoudig werk, net toereikend. De harde schijf is met 1 TB (1000GB) erg groot, maar maakt de laptop wel heel erg langzaam. De werktijd op de accu valt behoorlijk tegen. (4,5 uur). De wifi maakt nog gebruik van de oude, trage 802.11n-standaard.