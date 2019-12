Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus X756UA-TY437T is exclusief verkrijgbaar bij computershop Paradigit en daar ook ingekocht in juni 2017. Het is een interessante grote laptop. Het 17,3 inch scherm maakt hem wat minder makkelijk te verplaatsen. Desondanks is er prettig met deze laptop te werken. Dat komt omdat er een 128 GB SSD is ingebouwd en dat maakt hem vlot. Maar dat is te weinig voor wie veel bestanden gebruikt. Daarom heeft Asus een 500 GB harde schijf toegevoegd en zo kun je toch nog je data kwijt. Het geheugen van dit apparaat is makkelijk te vervangen of uit te breiden door zijn compartiment te ontgrendelen en weg te trekken. Voor de accu, de harde schijf en de wifi-module moet de onderkant van de laptop worden verwijderd. Schroef hiervoor 10 schroefjes los en wrik daarna de onderkant los. Daarna zie je dat je voor de accu nog eens 4 schroeven moet loshalen en voor de harde schijf 7 inclusief de schroeven van het omhulsel (bracket).