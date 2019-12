Asus X75VD-TY216H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Forse laptop met redelijk krachtige processor. Ook is er een Nvidia GeForce 610M grafische processor ingebouwd, maar die voegt eigenlijk niets toe. Het gewicht van deze laptop is met 3 kg aan de hoge kant. Ook is het jammer dat dit model slechts 1 USB 3.0-aansluiting heeft. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwaliteit van het scherm,