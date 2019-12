Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook 13 UX331FN-EG019T hebben we geleend van Bol, waar hij op het moment van schrijven 799 euro kost. Het is een lichte laptop. Ook is er een GeForce grafische chip ingebouwd, maar die biedt weinig toegevoegde waarde boven de standaard versie van Intel. Wil je meer weten over het mooie ingebouwde 13 inch scherm?