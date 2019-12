Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook 3 Deluxe UX490UA-BE010T was eind juli 2017 onder andere verkrijgbaar bij 4Launch, Bol, Coolblue, Informatique, MyCom en Wehkamp. Het is een dure, luxe laptop met een 14 inch scherm en een superlaag gewicht van slechts 1,12 kilo. De specificaties zijn van topniveau met een 1 TB SSD, en 16 GB geheugen en een i7-processor. Maar dat verwachten we ook wel voor meer dan 2000 euro. Deze laptop heeft, net zoals sommige andere luxe laptops, alleen USB-C aansluitingen. De accuwerktijd valt tegen: die is maar 3,5 uur. De accu, ssd en wifi-module zijn vervangbaar, bijzonder voor zo'n compacte laptop. Hiervoor moet je de onderkant van de laptop verwijderen die vast zit met 8 schroeven. De wifi-module zit verstopt onder de accu. Het werkgeheugen is jammer genoeg niet vervangbaar, want dat zit vastgesoldeerd.