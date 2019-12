Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook Flip UX360CA-C4153T is begin januari 2017 ingekocht bij Paradigit. Hij was toen ook verkrijgbaar bij o.a. Azerty, Bol, BCC en Makro. Het is een slanke laptop met een omdraaibaar scherm. Dit model heeft een moderne Core m3 7Y30 processor en die is een stuk sneller dan zijn voorganger. Deze zuinige processor heeft geen fan nodig en daarom is deze laptop ook erg stil. Deze laptop heeft 0,3 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,