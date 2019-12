Asus ZenBook Flip UX370UA-C4147T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook is begin oktober 2017 voor 1199 euro ingekocht bij Coolblue. De laptop was toen ook beschikbaar bij shops zoals BCC, Bol, MediaMarkt, Wehkamp en Alternate. Het is een luxe laptop met een mooie aluminium behuizing en een 13,3 inch scherm met een goede kleurweergave. De laptop is uitgerust met een 256 GB SSD en die zorgt er samen met de processor voor dat deze laptop best vlot is. De werktijd op de accu is 8,5 uur en dat is best goed. Een snelle vaste netwerkaansluiting ontbreekt, maar de huidige wifi-standaard 802.11ac wordt gelukkig ondersteund. Het werkgeheugen en de wifi-module zijn vastgesoldeerd, dus niet zelf te vervangen. Net als veel smartphones heeft deze laptop een vingerafdrukscanner, maar een geheugenkaartlezer ontbreekt.