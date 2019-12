Asus ZenBook RX433FA-A5145T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch Asus ZenBook laptop weegt maar 1,14 kg en is daarmee eenvoudig onderweg mee te nemen. Hij is voorzien van een moderne, zeer snelle quad-core Intel Core i5-processor en een 256 GB ssd. Dat maakt het een vlot apparaat met voldoende opslag voor meer dan een paar programma's en bestanden. Interessant aan deze laptop is dat je het touchpad ook kunt gebruiken als numeriek veld, wat handig is bij het invoeren van cijfers. De accuduur bij licht gebruik is maar liefst 10 uur, ook dat is erg handig voor onderweg. We hebben deze laptop voor €1000 gekocht bij 4launch.nl.