Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook RX433FA-A5157R heeft een vlotte i5-processor en een 256 GB ssd aan boord. Hij weegt maar 1,14 kilo. Het touchpad is ook te gebruiken als numeriek eiland (het blokje toetsen en de rechterkant van de uitgebreide toetsenborden). Handig als je veel getallen moet invoeren. De accuwerktijd is zo'n tien uur. Er is geen fysieke netwerkaansluiting, dus je moet via wifi verbinden of een los usbnetwerkkastje kopen. Qua wifisnelheid deed deze laptop het erg goed in onze praktijktest. Deze laptop leenden we van Asus. Op 13 februari 2019 zagen we hem in de winkel liggen bij o.a. 4Launch (941 euro), Informatique (959 euro) en Megekko (959 euro).