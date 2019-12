Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook S UX391UA-EG007T hebben we geleend van de fabrikant. Begin september lag deze enkel in de winkel bij Coolblue voor 1299 euro. Het is een slanke laptop: amper zwaarder dan een kilogram. De i7-processor is erg snel en dankzij 16 GB geheugen kan hij ook prima zware programma's aan. De ssd van 512 GB ssd zorgt voor voldoende opslagcapaciteit en draagt bij aan de snelle opstarttijd die onder de 10 seconden ligt. Ook de accuwerktijd is goed: ruim negen uur. Ook heeft Asus bij dit model een vrij goed scherm ingebouwd. Door 8 schroeven te verwijderen en de klep los te trekken maak je de ZenBook open. Dan zie je dat opslag en accu vervangbaar zijn. Jammer genoeg geldt dat niet voor het werkgeheugen en de wifi-adapter, want die zijn vastgesoldeerd.