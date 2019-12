Asus ZenBook Touch U500VZ-CM083H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer luxe Ultrabook met groot scherm. Ondanks de naam Ultrabook weegt hij 2,2 kilo. De prestaties zijn goed, dankzij de dual-core Intel Core i7 en de GeForce GT 650M. Oftewel: gamen en zware klussen zijn mogelijk op deze laptop. Ondanks de krachtige hardware is de werktijd op de accu goed. De WiFi-techniek is ook goed en geschikt voor verbinding met zowel 2,4 als 5 GHz-netwerken. Een dual-band router kan dus door deze laptop benut worden. De behuizing is geheel van aluminium gemaakt.