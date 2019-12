Asus ZenBook UX303UA-R4051T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze ZenBook UX303UA is een fraai afgewerkte, dunne laptop met een snelle processor (Intel Core i7 SkyLake). De laptop levert goede prestaties en een prima werktijd op de accu. Hij is behoorlijk licht met een gewicht onder de 1,5 kilogram, dus makkelijk mee te nemen. Ook beschikt hij over een snelle 256GB SSD, een toetsenbord met verlichting en een fraai beeldscherm dat bovendien niet glanst. De ZenBook heeft geen netwerkaansluiting, maar hiervoor wordt een USB-dongle meegeleverd. Het valt een beetje tegen die maar 100 Mbit levert, waar 1000 Mbit ook mogelijk is. Dat laatste past niet bij de luxe uitstraling van de ZenBook UX303UA.