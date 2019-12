Asus ZenBook UX305FA-FB041H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke laptop met de voor tablets bedoelde Intel Core M-processor. Deze is heel zuinig maar niet zo snel. Voordeel is dat deze laptop dan ook geen ventilator heeft. De ingebouwde SSD maakt hem wat vlotter in gebruik. De aluminiumafwerking geeft een luxe-gevoel. Het scherm is mat afgewerkt en heeft een prima kijkhoek en kleurweergave. Deze variant heeft een heel hoge resolutie: 3200x1800 waardoor sommige menu's van programma's niet goed werken. Wel zorgt dit voor een heel mooi detail in foto's.