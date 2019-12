Asus ZenBook UX305FA-FC007H

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Laptop met de nieuwe Intel Core M-processor. Niet zo snel, maar de zuinige techniek zorgt er wel voor dat hij geen ventilator hoeft te hebben en dus muisstil is. Het scherm is 13,3 inch groot en mat afgewerkt en biedt een Full HD-resolutie. Daar is goed mee te werken. De SSD is 128 GB groot, dat maakt de laptop wel vlot, maar de capaciteit is wel beperkt. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,