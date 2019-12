Asus ZenBook UX310UA-FC1036T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13-inch laptop van Asus heeft een luxe aluminium behuizing en is met een gewicht van 1,4 kilo behoorlijk licht. De Intel Core i3-processor zorgt samen met een 128GB SSD en 8GB aan werkgeheugen voor een vlotte pc, die snel genoeg is voor de meeste gebruikers. Je loopt wel al snel tegen de ruimtebeperkingen van de kleine SSD aan. Helaas kun je de SSD niet zelf vervangen aangezien deze is vastgesoldeerd aan het moederbord. Hetzelfde geldt voor het werkgeheugen. De accuduur van ruim 11 uur is wel zeer goed. Wij kochten deze laptop van Asus begin april in bij Media Markt, voor €650.