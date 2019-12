Asus ZenBook UX310UA-FC330T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ZenBook UX310UA-FC330T is één van de weinige laptops die te koop is via de webshop van de ANWB. De laptop is ingekocht bij Paradigit op 20-3-2017 en was op dat moment ook verkrijgbaar bij Bol.com, Coolblue, BCC, MediaMarkt en Expert. Het is een luxe mini laptop van slechts 1,22 kilo die makkelijk onderweg is mee te nemen. De SSD heeft slechts 128 GB aan opslagruimte maar maakt de laptop samen met de Core i5-processor wel best rap. Om onderdelen te kunnen vervangen moet je de onderkant van de laptop verwijderen na het losdraaien van 10 schroeven. Daarna zie je de accu, de SSD, het geheugen en de wifi-module. Het geheugen zit deels vastgesoldeerd, maar er is wel ruimte voor een extra module. De overige 3 onderdelen zijn vervangbaar na het verwijderen van wat extra schroeven.