Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook UX333FA-A3076T is een 13 inch-laptop en weegt slechts 1,33 kilo. De i7-processor is in combinatie met de 256 GB grote ssd lekker vlot. De accuduur is ruim 11 uur en dat is een stuk hoger dan wat we gemiddeld zien. Ook heeft Asus een zeer nauwkeurig scherm ingebouwd. We leenden deze laptop van de fabrikant, begin april 2019 zagen we de laptop eclusief te koop bij Coolbue voor 1099 euro.