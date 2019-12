Asus ZenBook UX333FN-A3066T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze kleine 13-inch laptop van Asus weegt maar 1,15 kilo en is daarmee makkelijk onderweg mee te nemen. Hij is voorzien van een zeer krachtige quad-core Intel i7 processor en maar liefst 16 GB geheugen. Daarmee kun je erg zware taken uitvoeren en goed met meerdere programma's tegelijk werken. De opslag is 512 GB groot en ook dat is behoorlijk ruim. Pluspunt is ook het behoorlijk nauwkeurige scherm, dat betekent dat je ook goed foto's kunt bewerken met deze laptop. De accuwerktijd is met ruim tien uur ook uitstekend. We hebben deze Asus ZenBook voor €1400 gekocht bij Coolblue.