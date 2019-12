Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook UX410UA-GV010T is een handige kleine laptop met 14 inch scherm. Hij weegt maar 1,33 kilo. De combinatie tussen een Core i5-processor en 128 GB SSD maken hem vlot. Helaas is de SSD niet erg groot waardoor je in ruimtenood kunt komen.