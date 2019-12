Asus ZenBook UX410UA-GV028T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ZenBook UX410UA-GV028T is exclusief te koop bij Coolblue en daar ingekocht. Het is een slanke en compacte laptop van Asus, met een vlotte processor. De SSD is met een capaciteit van 256 GB net ruim genoeg voor de meeste mensen, om niet direct een toevlucht te hoeven nemen tot een externe hare schijf. Er zit een moderne wifi-module op, maar een vaste netwerkaansluiting ontbreekt. De ZenBook maak je open door 10 schroeven los te draaien en daarna de kap los te wrikken. Daarna kun je als het nodig is de accu, de opslag en de wifi-module vervangen. Het geheugen is niet vervangbaar, want het zit vast gesoldeerd.