Asus ZenBook UX410UA-GV190T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een lichte 14 inch laptop met een vlotte Intel Core i7-procsssor aan boord. Hij beschikt over zowel een harde schijf als een SSD. De opstarttijd van de laptop en de laadtijden van programma's zijn erg kort en de harde schijf biedt genoeg ruimte aan je downloads en andere grote bestanden. De aluminium behuizing is erg stevig en voelt luxe aan. Daarnaast is het 14 inch scherm mooi en helder. Bij rustig gebruik werkt deze laptop zo'n 11 uur op een acculading en ook dat is erg goed. De ZenBook UX410UA hebben we op 15 november 2017 aangeschaft bij Coolblue voor 929 euro. De laptop is daar exclusief verkrijgbaar.