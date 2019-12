Asus ZenBook UX410UA-GV298T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze compacte 14-inch Asus Zenbook is met een gewicht van 1,33 kilo zeer licht en daardoor makkelijk onderweg mee te nemen. Ook is hij in het dagelijks gebruik erg vlot dankzij de snelle Intel Core i5 quad core-processor en de ingebouwde 256 GB SSD. De laadtijden van programma's en webpagina's zijn hiermee nooit lang, en ook de laptop zelf heeft maar 10 seconden nodig om zichzelf op te starten. Een ander pluspunt is de accuwerktijd van bijna 10,5 uur. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.