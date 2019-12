Asus ZenBook UX410UA-GV304T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus ZenBook is met een gewicht van 1,34 erg licht voor zijn 14-inch schermformaat. Je neemt hem hierdoor makkelijk onderweg mee. Ook heeft hij een snelle quad core Intel i7-processor aan boord, waarmee je ook prima kunt foto- en videobewerken. Ook voelt hij dankzij de aluminium behuizing luxe aan. De accuwerktijd is met ruim 11 uur erg goed. Het full hd-scherm heeft op papier alles in huis om je een prachtig beeld te tonen. Bekijk de test om uit te zoeken of dat in de praktijk ook klopt. We hebben deze laptop voor €770 gekocht bij Coolblue.