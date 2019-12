Asus ZenBook UX410UA-GV354T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze luxe Asus Zenbook is uitgerust met een nieuwe en erg snelle Intel Core i5-processor en een 256GB SSD. Ondanks zijn krachtige onderdelen is het toch een erg lichte laptop, met een gewicht van 1,35 kilo. Daarmee is hij makkelijk mee te nemen. Zijn accuduur van 9,5 uur is prima te noemen. Je kunt het werkgeheugen van 8GB uitbreiden naar 16GB door er een reepje bij te zetten. Daarvoor moet je wel eerst de behuizing openen. Wij betaalden begin april €850 voor deze laptop, bij CoolBlue.