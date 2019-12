Asus ZenBook UX410UA-GV643T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook UX410UA hebben we geleend van Coolblue, daar wordt hij op dit moment verkocht voor 649 euro. De laptop weegt slechts 1,35 kilogram. Hij beschikt over een i3-processor en een 256 GB SSD en dat maakt hem geen hoogvlieger, maar toch snel genoeg als je eisen niet al te hoog zijn. In onze uitgebreide labtest hebben we o.a. gekeken naar de kwaliteit van het scherm, de accuduur en de repareerbaarheid. Bekijk hieronder de details.