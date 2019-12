Asus ZenBook UX430UA-GV002T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Asus ZenBook is een compacte 14-inch laptop met een laag gewicht van 1,3 kilo en is daarmee prima geschikt om mee te nemen. De prestaties zijn vrij goed, al is hij dankzij de wat oudere dual core Intel Core i5-processor wel wat minder snel dan een laptop met een nieuwe quad core i5. Voor de meeste taken is de laptop echter ruim snel genoeg. Daarbij helpt ook de 256 GB SSD, die zorgt voor zeer snelle opstart- en laadtijden. Verder is ook de accuduur van 9 uur prima. Deze laptop lijkt alleen te koop te zijn bij Coolblue, waar wij hem op 30 mei voor €799 hebben gekocht.