Asus ZenBook UX430UA-GV004T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De ZenBook UX430UA-GV004T was eind juni 2017 onder andere verkrijgbaar bij Bol, MyCom en 4Launch. Het is een slanke laptop met een luxe afwerking en een gewicht van slechts 1,24 kilo. Het pluspunt is de combinatie van de snelle Core i5-processor en de 256 GB SSD, waardoor je er vlot mee kunt werken. De wifi-verbinding is ook behoorlijk snel. Het werkgeheugen is niet te vervangen, want dat is vastgesoldeerd. Voor de accu, de SSD en de wifi-module moet je de onderkap verwijderen, hiervoor moet je eerst 9 schroeven loshalen.