De Asus ZenBook UX430UA-GV117T is een luxe laptop die op 10 juli 2017 breed verkrijgbaar was. We hebben hem voor 999 euro gekocht bij Coolblue, maar we zagen hem ook bij o.a. 4Launch, Alternate, BCC, Expert, Informatique, MediaMarkt, MyCom en Wehkamp. Hij is heel dun en dankzij de Core i7-processor is hij lekker vlot. De SSD is 'maar' 128 GB groot, wat niet veel is voor een laptop in deze prijsklasse (inkoopprijs 999 euro). Onderdelen zijn alleen te vervangen door de onderkant van de laptop te verwijderen. Dat doe je door 9 schroeven los te draaien en de kap los te wrikken. Dan zie je dat het geheugen is vastgesoldeerd en niet is te vervangen. De accu, ssd en wifi-module kun je wel vervangen.