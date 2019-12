Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Asus ZenBook UX430UA-GV259T is een luxe laptop die we eind januari hebben gekocht bij Coolblue voor 949 euro. We zagen hem ook liggen bij enkele andere winkels zoals Bol, Alternate, Informatique en Expert. De laptop heeft een snelle quad-core i5-processor aan boord. De opslag is 256 GB en voldoende voor de meeste toepassingen. Ondanks de snelle processor weegt hij maar 1,26 kg. De behuizing is van aluminium gemaakt en voelt luxe aan. Door de vingerafdrukscanner kun je makkelijk inloggen. De accuduur is met ruim 10 uur uitstekend te noemen. Het werkgeheugen kun je niet zelf vervangen want dat is vastgesoldeerd. Accu, opslag en wifi-module kun je vervangen na de laptop open te schroeven (9 schroefjes).