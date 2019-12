Asus ZenBook UX430UA-GV535T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch Asus ZenBook kost meer dan €1000 maar heeft zeer indrukwekkende specificaties. Zo heeft hij een erg snelle Intel Core i7-processor, een ruime 16 GB aan werkgeheugen en een behoorlijk grote ssd van 512 GB. Dit tezamen maakt hem een prima werkpaard, die voor vrijwel alle gebruikers meer dan voldoende snelheid en opslag in huis heeft. Ook voor het bewerken van foto's is deze laptop geschikt want het scherm is vrij nauwkeurig. Desondanks weegt hij maar 1,28 kg, waardoor de laptop ook eenvoudig onderweg is mee te nemen. De accuduur van ruim negen uur is uitstekend. We hebben deze laptop voor €1100 gekocht bij Coolblue.