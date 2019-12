Asus ZenBook UX431FL-AN012T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze kleine 14 inch Asus ZenBook is erg dun en weegt maar 1,5 kilo. Een pluspunt is de snelle quad-core Intel i7-processor en het werkgeheugen van 16 GB. Dat betekent dat je veel - en ook behoorlijk zware - software tegelijk kunt gebruiken en dankzij de 512 GB ssd heb je ook voldoende opslag tot je beschikking. De accuwerktijd is bijna 9 uur en dat is erg goed te noemen. Asus heeft in deze laptop een behoorlijk goed scherm gezet.